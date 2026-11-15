Zirve Kerem'in

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratsa da rakamlar tam aksini söylüyor... Fenerbahçeli futbolseverlerle bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu, birçok maçta bu sezon tepkilere maruz kaldı. GOL konusunda sıkıntı yaşasa da yaptığı 4 asistle şu anda ligde Fenerbahçe'nin en fazla asist yapan ikinci ismi konumunda bulunuyor... Ayrıca milli oyuncu, takım içindeki bazı istatistiklerde de zirvede... 28 yaşındaki futbolcu, takımda şu an en fazla büyük şans yaratan isim. Tam 7 kez büyük şans yaratan Kerem, bu alanda takım arkadaşlarının çok çok önünde. Ayrıca; maç başına 1.6 kilit pas veriyor ve bu alanda Fenerbahçe'nin en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu, 36.2 km hızla da takımın en hızlı oyuncusu. TECRÜBELI futbolcu, 2.21 asist beklentisiyle oynuyor ve yine Fenerbahçe'nin bu alanda da en iyi ismi olarak ön plana çıkıyor.