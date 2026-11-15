Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Zirve Kerem'in

Zirve Kerem'in

Kerem Aktürkoğlu, takım içindeki istatistiklerde ilk sırada yer alıyor. Milli yıldız, F.Bahçe’de en fazla büyük şans yaratan isim olurken, maç başına da takımda en çok kilit pas veren oyuncu konumunda

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Zirve Kerem'in

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratsa da rakamlar tam aksini söylüyor... Fenerbahçeli futbolseverlerle bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu, birçok maçta bu sezon tepkilere maruz kaldı. GOL konusunda sıkıntı yaşasa da yaptığı 4 asistle şu anda ligde Fenerbahçe'nin en fazla asist yapan ikinci ismi konumunda bulunuyor... Ayrıca milli oyuncu, takım içindeki bazı istatistiklerde de zirvede... 28 yaşındaki futbolcu, takımda şu an en fazla büyük şans yaratan isim. Tam 7 kez büyük şans yaratan Kerem, bu alanda takım arkadaşlarının çok çok önünde. Ayrıca; maç başına 1.6 kilit pas veriyor ve bu alanda Fenerbahçe'nin en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu, 36.2 km hızla da takımın en hızlı oyuncusu. TECRÜBELI futbolcu, 2.21 asist beklentisiyle oynuyor ve yine Fenerbahçe'nin bu alanda da en iyi ismi olarak ön plana çıkıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!
F.Bahçe'den golcü hamlesi!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Devletimiz unutmaz! Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın firari faili ile 2 şüpheli 11 yıl sonra Tatvan’da yakalandı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz sürüyor!
İsveç, Bosna Hersek'i mağlup etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri İsrail'i devirdi! Potanın Perileri İsrail'i devirdi! 00:57
Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana 22:49
Bizim Çocuklar Fransa maçına hazır! Bizim Çocuklar Fransa maçına hazır! 22:46
MKE Ankaragücü'nde Karatepe ile yollar ayrıldı! MKE Ankaragücü'nde Karatepe ile yollar ayrıldı! 22:43
Körfez Basket, G.Saray'ı son saniyede yıktı! Körfez Basket, G.Saray'ı son saniyede yıktı! 20:48
Trabzonspor deplasmanda mağlup! Trabzonspor deplasmanda mağlup! 18:47
Daha Eski
"Tek çiçekle bahar gelmiyor" "Tek çiçekle bahar gelmiyor" 18:12
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 17:12
Cimbom Samsun maçına hazırlanıyor Cimbom Samsun maçına hazırlanıyor 15:40
Kara Kartal'da Konyaspor mesaisi! Kara Kartal'da Konyaspor mesaisi! 15:36
Anadolu Efes'te Fernando şoku! Anadolu Efes'te Fernando şoku! 15:34
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 15:23