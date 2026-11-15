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Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Fenerbahçe'de milli aranın ardından oynanacak olan Kocaelispor maçının hazırlıkları sürerken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. İspanya'nın önde gelen takımlarından Sevilla'nın Fenerbahçeli yıldıza transferde talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 12:56
Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Fenerbahçe son olarak milli ara öncesinde deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Kanarya yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde sahadan 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Sarı-lacivertlilerde alınan bu farklı galibiyet moralleri yükseltirken Kanarya hız kesmeden milli arada da yoğun bir şekilde Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Süper Lig'de çıkışa geçmek istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Fenerbahçe'de saha içerisinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transfer anlamında oldukça flaş gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Kanarya'dan son olarak o futbolcuyla İspanya La Liga'nın önde gelen takımlarından Sevilla'nın ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Bu isim, Arca Çorum FK karşısında takımının 5. golünü kaydeden Oğuz Aydın.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Takvim'in haberine göre; Sevilla devre arasında Oğuz Aydın için harekete geçecek.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

İspanyollar, devre arasında milli yıldız için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak.

Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!

Oğuz Aydın, Çorum'da oynanan maçta yapmış olduğu 1 asist ve 1 gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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