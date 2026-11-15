Fenerbahçe'nin yıldızına transferde Sevilla kancası!
Fenerbahçe'de milli aranın ardından oynanacak olan Kocaelispor maçının hazırlıkları sürerken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. İspanya'nın önde gelen takımlarından Sevilla'nın Fenerbahçeli yıldıza transferde talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 12:56
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Süper Lig'de çıkışa geçmek istiyor.
Fenerbahçe'de saha içerisinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transfer anlamında oldukça flaş gelişmeler söz konusu.
Kanarya'dan son olarak o futbolcuyla İspanya La Liga'nın önde gelen takımlarından Sevilla'nın ilgilendiği öğrenildi.
Bu isim, Arca Çorum FK karşısında takımının 5. golünü kaydeden Oğuz Aydın.
Takvim'in haberine göre; Sevilla devre arasında Oğuz Aydın için harekete geçecek.
İspanyollar, devre arasında milli yıldız için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak.
Oğuz Aydın, Çorum'da oynanan maçta yapmış olduğu 1 asist ve 1 gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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