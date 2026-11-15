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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Uluslar Ligi için ülkesi Belçika'ya giden Romelu Lukaku, milli takım kampında sakatlanmıştı. Yıldız isim için Fenerbahçe yetkilileri devreye girerken oyuncunun son durumu da belli oldu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 11:41
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Romelu Lukaku'ya Fenerbahçe'nin yeni sağlık heyeti tarafından özel bir tedavi programı uygulanacak.

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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Belçika Milli Takımı'nda kalça sakatlığı yaşayan tecrübeli golcünün İstanbul'a dönüşünün ardından sağlık durumu detaylı şekilde değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Sarı-lacivertli sağlık ekibi, oyuncunun Belçika'da yapılan kontrollerine ilişkin raporları inceleyecek ve kapsamlı tetkikler gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Yapılacak değerlendirmelerin ardından Lukaku için özel bir tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlanacak.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Fenerbahçe sağlık heyeti, yıldız futbolcunun sahalara en kısa sürede dönebilmesi için yoğun mesai harcayacak.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Teknik heyet de oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip edecek.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, Lukaku'yu Kocaelispor karşılaşmasına yetiştirmek.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Ancak Belçikalı golcünün bu mücadelede forma giyip giyemeyeceği, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ve tedavi sürecinin ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu

Fenerbahçe cephesi, oyuncunun sağlığını riske atmadan en kısa sürede takıma kazandırılmasını hedefliyor.

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