Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan sıcak haber! İşte son durumu
Uluslar Ligi için ülkesi Belçika'ya giden Romelu Lukaku, milli takım kampında sakatlanmıştı. Yıldız isim için Fenerbahçe yetkilileri devreye girerken oyuncunun son durumu da belli oldu. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 11:41
Yapılacak değerlendirmelerin ardından Lukaku için özel bir tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlanacak.
Fenerbahçe sağlık heyeti, yıldız futbolcunun sahalara en kısa sürede dönebilmesi için yoğun mesai harcayacak.
Teknik heyet de oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip edecek.
Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, Lukaku'yu Kocaelispor karşılaşmasına yetiştirmek.
Ancak Belçikalı golcünün bu mücadelede forma giyip giyemeyeceği, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ve tedavi sürecinin ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe cephesi, oyuncunun sağlığını riske atmadan en kısa sürede takıma kazandırılmasını hedefliyor.
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