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Fenerbahçe'de Kocaelispor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 12'nci hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 15:00
Fenerbahçe'de Kocaelispor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 12'nci hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yarını izinli geçirecek sarı-lacivertliler, çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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