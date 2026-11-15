Emre Belözoğlu orta sahayı o transfere göre şekillendirecek! İşte ödenecek bonservis
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ara transfer dönemindeki önceliği netleşti. Genç teknik adamın orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız isim için sarı-lacivertli yönetimin gözden çıkardığı bonservis bedeli belli oldu. İşte transferin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 09:59
Galatasaray ve Göztepe karşısında üst üste alınan mağlubiyetler, teknik direktör değişikliğini beraberinde getirdi.
İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu getirildi.
Genç teknik adam, sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemine Arca Çorum FK deplasmanında başladı.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada rakibini 5-0 mağlup etti.
Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin ikişer gol attığı mücadelede diğer gol ise Oğuz Aydın'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte iki haftalık galibiyet hasreti sona erdi ve sarı-lacivertliler, ligde yeniden çıkış yakalamak için moral buldu.
Avrupa'da da önemli bir galibiyete imza atan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.
Emre Belözoğlu, takımın başında hem ligde hem de Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Belözoğlu'nun bu doğrultudaki transfer hedeflerinden biri ise Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu.
Orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenebilecek bir isim isteyen sarı-lacivertli yönetimin, milli futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Hakan'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.
INTER'LE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Inter yönetimi, tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak ve yeni bir kontrat imzalamasına karşın 32 yaşındaki futbolcu bu fikre sıcak bakmıyor.
JUVENTUS DA İSTİYOR
Geleceğiyle farklı seçenekleri değerlendirdiği iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'na Juventus'tan da ilgi bulunuyor.
SICAK BAKMIYOR
Buna karşın Hakan'ın siyah-beyazlı ekibe transfer olmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.
DEVRE ARASINDA BİTMESİ İSTENİYOR
Fenerbahçe yönetimi ise transferi devre arasında sonuçlandırmak için bonservis hesabını yapmaya başladı.
10 MİLYON EURO
Inter'in oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetme ihtimalini de değerlendiren sarı-lacivertlilerin, 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
TAKIMIN BEYNİ HAKAN
Emre Belözoğlu'nun da yeni sisteminde Hakan Çalhanoğlu'na takımın beyni rolünü vermeyi planladığı ifade edildi.
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