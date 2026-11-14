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Van Dijk harekatı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun stoper istemesinin ardından düğmeye bastı ve Galatasaray’ın da ilgilendiği Virgil Van Dijk için çalışma başlattı. Hollandalı stoper için kesenin ağzı sonuna kadar açılacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Van Dijk harekatı

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, 46 yaşındaki çalıştırıcının "Stoper istiyorum" demesinin ardından düğmeye bastı. Takıma kısa sürede katkı verecek bir isim arayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği ve 'dünyanın en iyi stoperi' olarak gösterilen Virgil Van Dijk için çalışma başlattı. Yönetim, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadroya katabilmek adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak ve kesenin ağzını sonuna kadar açacak.

İTALYAN DEVİ MİLAN DA İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, kısa süre içinde Van Dijk'ın menajeriyle bir görüşme yapacak ve bilgi alacak. Ancak Fenerbahçe'nin bu transferde işi hiç de kolay değil... İtalyan medyasından "tuttomercato"ya göre Galatasaray'ın yanı sıra Serie A devi Milan da Hollandalı stoperle ilgileniyor. Haberde; Virgil Van Dijk'ı Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin çok beğendiği ve oyuncu için harekete geçmeye hazırlandığını belirtildi. Milan'ın Hollandalı oyuncuyu fırsat transferi olarak gördüğü de vurgulandı.

SUUDİLERİN DE İLGİSİ VAR

Van Dijk'la ilgilenen kulüpler sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Milan değil... Suudi Arabistan ekiplerinin de Hollandalı stopere ilgisi var... Suudi Ligi'nden 3 takımın 35 yaşındaki oyuncuya teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

UZATMAZLARSA GİDERİM

Dijk yakın zamanda geleceği hakkında şunları söyledi: "Sözleşmem uzarsa çok iyi. Aksi takdirde başka yere giderim. Şu an için bildirecek bir şey yok. Zihinsel olarak iyiyim. Fiziksel olarak da küçük sorun yaşadım. Ancak sahada elimden geleni yapıyorum."

Hollanda milli takımı formasını 100 kez giyen tecrübeli oyuncu bu periyotta da 14 gol atarak hucüm gücünün de etkili olduğunu gösterdi.

SALAH ETKİSİYLE

İtalyan medyası, Trabzon'un da Van Dijk'ı kadrosuna katabileceğini ileri sürdü. Haberde; "Dijk, Liverpool'da Salah'la birlikte yıllarca oynadı. Trabzonspor da bu ikili ilişkiyi kullanarak Van Dijk transferi için yarışa dahil olabilir" denildi.

15 MAÇTA OYNADI

Virgil Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve EFL Cup'ta 1 olmak üzere toplamda 15 karşılaşmaya çıktı. 1270 dakika sahada kalan Hollandalı, skora katkı veremedi. Van Dijk, Liverpool'un aynı zamanda kaptanı.

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