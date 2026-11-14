Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi devam eden Hollandalı savunmacı, bireysel antrenman sırasında yeniden ağrı hissetti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada futbolcunun sağ alt adalesindeki soleus kasında yaralanma tespit edildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ake'nin sahalara dönüş tarihini araştırmaya başladı. Peki, Nathan Ake ne zaman dönecek, kaç hafta yok? Hangi maçları kaçıracak, neresinden sakatlandı? İşte ayrıntılar...

NATHAN AKE NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ HAFTA YOK?

Fenerbahçe'nin 13 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Nathan Ake'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Ancak kulüp, futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süreye ilişkin kesin bir tarih paylaşmadı.

Hollandalı savunmacının yaklaşık 1 ay forma giyememesi bekleniyor. Basına yansıyan diğer değerlendirmelerde ise iyileşme süresinin 4-5 haftayı bulabileceği ifade ediliyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Ake'nin aralık ayının ortalarında yeniden takıma katılması gündeme gelebilir. Ancak futbolcunun maçlara dönüşü, tedavi sürecindeki gelişmelere ve sağlık heyetinin değerlendirmesine bağlı olacak.

NATHAN AKE NERESİNDEN SAKATLANDI? SAKATLIĞI NE?

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Nathan Ake'nin sağ alt adalesindeki soleus kasında yaralanma tespit edildi.

Baldırın arka bölümünde yer alan soleus kası; koşu, yürüme ve ayak bileğinin hareketlerinde görev alıyor. Futbolcularda bu bölgedeki sakatlıklar, özellikle hızlanma ve yön değiştirme sırasında performansı etkileyebiliyor.

Ake, önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecindeki bireysel çalışması sırasında ağrı hissetti. Şikâyetlerin devam etmesi üzerine gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda yeni yaralanma belirlendi.

NATHAN AKE KAÇ MAÇ KAÇIRACAK? FENERBAHÇE FİKSTÜRÜ

Nathan Ake'nin yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı yönündeki beklenti, Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü açısından önem taşıyor.

Hollandalı futbolcunun bu süre içerisinde forma giymemesi halinde kaçırabileceği karşılaşmalar şöyle:

21 Kasım 2026: Kocaelispor - Fenerbahçe (Süper Lig)

25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi)

29 Kasım 2026: Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Süper Lig)

5 Aralık 2026: Başakşehir - Fenerbahçe (Süper Lig)

9 Aralık 2026: LASK - Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi)

İyileşme sürecinin 5 haftaya uzaması halinde 13 Aralık'ta oynanması planlanan Trabzonspor karşılaşması da risk altına girebilir.

Böylece Ake'nin tahmini iyileşme dönemine denk gelen 5 veya 6 resmî karşılaşmada forma giyememe ihtimali bulunuyor. Ancak bu sayı kesinleşmiş bir maç kaçırma listesi değil, mevcut fikstür ve basına yansıyan iyileşme beklentisi üzerinden yapılan değerlendirmedir.

NATHAN AKE İLK OLARAK NASIL SAKATLANDI?

Nathan Ake, 20 Ekim 2026 tarihinde Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

Mücadelenin ardından yapılan kontrollerde Hollandalı savunmacının sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmişti.

21 Ekim'de yapılan kulüp açıklamasında oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Bu sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ake, sahalara dönüş hazırlıkları sırasında bu kez sağ alt baldırından sorun yaşadı.

NATHAN AKE'NİN SAKATLIK GEÇMİŞİ: DAHA ÖNCE KAÇ MAÇ KAÇIRDI?

Nathan Ake'nin kariyerinde daha önce de kas, baldır ve uyluk bölgesini etkileyen sakatlıklar bulunuyor.

Transfermarkt'ın geçmiş sakatlık kayıtlarında öne çıkan dönemler şöyle:

2024-2025 sezonu / Ayak ameliyatı: 1 Mart-19 Mayıs 2025 arasında 80 gün sahalardan uzak kaldı ve 14 maç kaçırdı.

2024-2025 sezonu / Kas yaralanması: 18 Ocak-11 Şubat 2025 arasında 25 gün forma giyemedi ve 6 maç kaçırdı.

2024-2025 sezonu / Uyluk sakatlığı: 10 Eylül-14 Ekim 2024 arasında 35 gün sahalardan uzak kaldı ve 8 maç kaçırdı.

2023-2024 sezonu / Baldır sakatlığı: 31 Mart-12 Nisan 2024 arasında 13 gün forma giyemedi ve 3 maç kaçırdı.

2022-2023 sezonu / Hamstring sakatlığı: 19 Nisan-1 Mayıs 2023 arasında 13 gün sahalardan uzak kaldı ve 3 maç kaçırdı.

2020-2021 sezonu / Uyluk sakatlığı: 27 Aralık 2020-14 Mart 2021 arasında 78 gün oynayamadı ve 21 maç kaçırdı.

Özellikle 2024-2025 sezonunda yaşadığı sakatlıklar dikkat çeken Hollandalı savunmacı, bu dönemde farklı sağlık sorunları nedeniyle toplam 32 karşılaşmada görev alamadı.

Bu kayıtlar, Ake'nin geçmişte farklı bölgelerde sakatlıklar yaşadığını gösteriyor. Bununla birlikte geçmiş sakatlıklarının mevcut soleus kası yaralanmasının iyileşme süresini belirlediği söylenemiyor.

FENERBAHÇE'DEN NATHAN AKE'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon döneminde bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti.

Futbolcunun sağ alt adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine sağlık ekibinin MR görüntülemesi yapılmasına karar verdiği bildirildi.

Kontroller sonucunda soleus kasında yaralanma tespit edilirken oyuncunun tedavi ve rehabilitasyonuna başlandığı açıklandı.

AKE'NİN DÖNÜŞÜNDE GÖZLER ARALIK AYINDA

Yeni sakatlığın ardından Nathan Ake'nin dönüş takviminde belirsizlik devam ediyor. Hollandalı savunmacının yaklaşık bir aylık iyileşme sürecinin sonunda takımla çalışmalara başlaması ihtimaller arasında yer alıyor.

Ancak tam kapasiteyle antrenmanlara dönüş ile resmî maçlarda forma giyebilmek aynı aşama olmadığından, futbolcunun kesin dönüş tarihi henüz belirlenmiş değil.

Fenerbahçe sağlık heyetinin gerçekleştireceği kontroller ve oyuncunun rehabilitasyona vereceği yanıt, Ake'nin aralık ayındaki karşılaşmalarda görev alıp alamayacağını belirleyecek.