Massire Sylla yarışı

Belçika basını, Union Saint-Gilloise'nin 21 yaşındaki Senegalli stoperi Massire Sylla için Milan, Roma ve F.Bahçe'den teklif geldiğini iddia etti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 09:14
Belçika basını, Union Saint-Gilloise'nin 21 yaşındaki Senegalli stoperi Massire Sylla için Milan, Roma ve F.Bahçe'den teklif geldiğini iddia etti. "dailysports"un haberine göre; özellikle Milan, 1.96'lık stoper için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. F.Bahçe de kısa süre içinde tekli yapmaya hazırlanıyor.