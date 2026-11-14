Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Massire Sylla yarışı

Massire Sylla yarışı

Belçika basını, Union Saint-Gilloise'nin 21 yaşındaki Senegalli stoperi Massire Sylla için Milan, Roma ve F.Bahçe'den teklif geldiğini iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 09:14
Massire Sylla yarışı
Belçika basını, Union Saint-Gilloise'nin 21 yaşındaki Senegalli stoperi Massire Sylla için Milan, Roma ve F.Bahçe'den teklif geldiğini iddia etti. "dailysports"un haberine göre; özellikle Milan, 1.96'lık stoper için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. F.Bahçe de kısa süre içinde tekli yapmaya hazırlanıyor.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper!
F.Bahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Yeni Parti'de ilk kurultay! Özgür Özel'in PM hesabı... İmamoğlu kanadı tasfiye mi edilecek?
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da iki isitfa birden!
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:35
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:34
Orkun Kökçü'den flaş itiraf! Orkun Kökçü'den flaş itiraf! 01:29
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası! Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası! 01:29
G.Saray'da iki isitfa birden! G.Saray'da iki isitfa birden! 01:29
F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! 01:29
Daha Eski
Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! 01:28
G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! 01:28
Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... 01:28
Türkiye Kupası'nda 4. tur takvimi açıklandı! Türkiye Kupası'nda 4. tur takvimi açıklandı! 01:28
Breno Bidon için transfer açıklaması! Breno Bidon için transfer açıklaması! 01:28
Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! 01:28