Ake yine sakatlandı

20 Ekim'de uyluk gerilmesi yaşayan ve 9 Kasım'da takıma dönerek düz koşulara başlayan Nathan Ake, yeniden sakatlandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
20 Ekim'de uyluk gerilmesi yaşayan ve 9 Kasım'da takıma dönerek düz koşulara başlayan Nathan Ake, yeniden sakatlandı. Dün Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Ake'nin sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir" denildi.