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14 maçın 3'ü İstanbul dışında

Milli ara sonrasında Kocaeli deplasmanında gidecek olan Fenerbahçe, ardından 31 Ocak 2027’ye kadar İstanbul’dan dışarı adım atmayacak. Sarı-lacivertliler önündeki 14 maçın sadece 3’ünde şehir dışında olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
14 maçın 3'ü İstanbul dışında
Fenerbahçe, milli ara dönüşünde 21 Kasım'da Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ardından 29 Kasım'da Erzurumspor FK'yı konuk edecek ve bu mücadeleyle birlikte de il dışına çıkmayacak. İlk yarının sonuna kadar oynanacak olan diğer 5 mücadele ise İstanbul'da... Fenerbahçe ayrıca ikinci yarının ilk maçını da Gençlerbirliği'yle Kadıköy'de oynayacak ve toplamda 2 ay boyunca şehir dışı deplasmanına gitmeyecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Erzurum'un yanı sıra; Trabzonspor, Amed ve Gençlerbirliği maçlarını Kadıköy'de oynayacak. Diğer iki mücadelede ise sırasıyla Başakşehir ile Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe'nin iki aylık bu İstanbul macerası, 31 Ocak'taki Konyaspor deplasmanıyla birlikte sona erecek. Konya maçından sonra Fenerbahçe 14 Mart'a kadar yine İstanbul dışına çıkmayacak ve toplamda 14 maçın sadece 3'ünde il dışında olacak. 14 Mart'ta ise sarı-lacivertliler, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
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