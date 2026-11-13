Zirve Greenwood’un

Mason Greenwood, takım içindeki verilerin birçoğunda takım arkadaşlarının önünde yer alıyor. İngiliz oyuncu, özellikle gol beklentisi ve maç başına şut gibi istatistiklerde açık ara zirvede.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, takım içindeki istatistiklerde açık ara zirvede bulunuyor. Sezon başında kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde en fazla gol beklentisi üreten isim oldu. Sahada kaldığı mücadelelerde şu ana kadar 5.5 xG'den 6 gol çıkaran Greenwood'u 4.28'le Vedat Muriç ve 2.10'la Oğuz Aydın takip ediyor. İngiliz süper star aynı zamanda takımın maç başına en fazla şut çeken ismi... Maç başına 3.5 şut ortalamasıyla oynayan Greenwood, bunların 1.4'ünde isabet sağladı ve bu alanda da zirvede yer almayı başardı. Gol beklentisinde olduğu gibi bu iki veride de Greenwood'u sırasıyla Vedat Muriç ile Oğuz Aydın takip etti. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncu, kaleci Ederson'dan sonra 7.62 reytingle Fenerbahçe'nin en iyi ikinci ismi konumunda bulunuyor... Greenwood, takımda en fazla gol kaçıran isim olarak da göze çarpıyor. İngiliz oyuncu, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 5 büyük şanstan yararlanamadı ve 'takımın en fazla gol kaçıran' ismi oldu.