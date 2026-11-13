Hazırlıklar başlıyor

Çorum FK maçında alınan 5-0'lık galibiyetle milli araya giren Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takıma 4 gün izin vermişti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Çorum FK maçında alınan 5-0'lık galibiyetle milli araya giren Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takıma 4 gün izin vermişti. İzin sona erdi ve sarı-lacivertliler Samandıra'da toplanacak. Fenerbahçe, milli takımlardaki oyuncularından yoksun olarak Kocaelispor mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.