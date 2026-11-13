Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Fenenerbahçe'nin transfer gündemindeki Danilo için İtalyan kulübü Atalanta'nın resmen devreye girdi. Çizme ekibinin, yıldız oyuncu için Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu duyuruldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 10:55
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotasını Brezilya'ya çevirmişti ve Botafogo'nun yıldızı Danilo'yu gündemine almıştı.
Fakat Brezilya ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamamıştı.
Danilo transferinde istediği aşamayı kaydedemese de transferden vazgeçmeyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan rakip çıktı.
Brezilya medyası, Danilo için Atalanta'nın devreye girdiğini ve Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis artı 8 milyon euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğunu duyurdu.
Haberde; "Botafogo, Danilo için Atalanta'dan gelen bu teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den istediği gibi Atalanta'dan da 40 milyon euro istedi" ifadeleri yer aldı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
Danilo, bu sezon Botafogo formasıyla toplamda çıktığı 39 maçta takımına 13 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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