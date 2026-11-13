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Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Fenenerbahçe'nin transfer gündemindeki Danilo için İtalyan kulübü Atalanta'nın resmen devreye girdi. Çizme ekibinin, yıldız oyuncu için Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 10:55
Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yaptı.

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Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotasını Brezilya'ya çevirmişti ve Botafogo'nun yıldızı Danilo'yu gündemine almıştı.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Fakat Brezilya ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Danilo transferinde istediği aşamayı kaydedemese de transferden vazgeçmeyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan rakip çıktı.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Brezilya medyası, Danilo için Atalanta'nın devreye girdiğini ve Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis artı 8 milyon euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Haberde; "Botafogo, Danilo için Atalanta'dan gelen bu teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den istediği gibi Atalanta'dan da 40 milyon euro istedi" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

Danilo, bu sezon Botafogo formasıyla toplamda çıktığı 39 maçta takımına 13 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Fenerbahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! İşte talep edilen bonservis bedeli

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