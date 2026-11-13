Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planladığı bölgeler ve kadroya katılması düşünülen oyuncuların profilleri netleşmeye başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 4 transfer yapmaya karar verdi.
Yeni planlama doğrultusunda 1 stoper, 1 sağ bek, 1 orta saha ve hem kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü 1 hücum oyuncusunun kadroya katılması hedefleniyor.
Sabah'ın haberine göre orta alan takviyesi için Corinthians forması giyen Andre'nin, ilk sırada yer aldığı öğrenildi.
Sarılacivertli scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi.
Corinthians ile toplam 54 maçta forma giyen 20 yaşındaki Andre, 8 gol attı, 2 asist üretti.
Savunma hattı için aranan kriterlerin başında hız geliyor.
Belözoğlu'nun, ağır olmayan ve geniş alanları savunabilecek bir stoper istediği belirtildi.
Sağ bek transferinde de belirlenen profil doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.
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