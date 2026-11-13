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Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planladığı bölgeler ve kadroya katılması düşünülen oyuncuların profilleri netleşmeye başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Emre Belözoğlu yönetiminde milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Devre arasında birçok mevkide takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer planları netleşiyor.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Bu doğrultuda da Fenerbahçe'nin takviye yapmayı hedeflediği mevkiler belli oldu.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 4 transfer yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Yeni planlama doğrultusunda 1 stoper, 1 sağ bek, 1 orta saha ve hem kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü 1 hücum oyuncusunun kadroya katılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Sabah'ın haberine göre orta alan takviyesi için Corinthians forması giyen Andre'nin, ilk sırada yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Sarılacivertli scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Corinthians ile toplam 54 maçta forma giyen 20 yaşındaki Andre, 8 gol attı, 2 asist üretti.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Savunma hattı için aranan kriterlerin başında hız geliyor.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Belözoğlu'nun, ağır olmayan ve geniş alanları savunabilecek bir stoper istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den 4 bölgeye transfer! Emre Belözoğlu'nun istediği isimler...

Sağ bek transferinde de belirlenen profil doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

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