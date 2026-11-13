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Fenerbahçe Tarfin, Chris Silva ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Tarfin, Chris Silva ile yollarını karşılıklı olarak ayırdı. İşte sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 11:18
Fenerbahçe Tarfin, Chris Silva ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Tarfin, Gabonlu forvet Chris Silva ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Chris Silva'ya teşekkürlerimizle! 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız ayrılmıştır. Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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