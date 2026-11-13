Fenerbahçe Tarfin, Gabonlu forvet Chris Silva ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Chris Silva'ya teşekkürlerimizle! 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız ayrılmıştır. Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Chris Silva'ya teşekkürlerimizle! 💛💙 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız ayrılmıştır. Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. #YellowLegacy https://t.co/cDjIsF12Zw — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 13, 2026