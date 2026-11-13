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Danilo’da rakip Atalanta

Brezilya medyası, Danilo için Atalanta'nın devreye girdiğini ve Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis artı 8 milyon euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Danilo’da rakip Atalanta
Brezilya medyası, Danilo için Atalanta'nın devreye girdiğini ve Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis artı 8 milyon euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğunu duyurdu. Haberde; "Botafogo, Danilo için Atalanta'dan gelen bu teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den istediği gibi Atalanta'dan da 40 milyon euro istedi" ifadeleri yer aldı.
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