Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi son dönemde gösterdiği performans ile yıldızlaşan o isim hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İspanya La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'de Teknik Direktör Diego Simeone'nin sarı-lacivertlilerin o yıldızına talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Arca Çorum FK'yı mağlup ederek milli araya girdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu teknik direktörlüğünde ilk galibiyetine uzandı.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Öte yandan ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Archie Brown hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Fenerbahçe'de her hafta yükselen performansıyla dikkat çeken Archie Brown'ın talipleri artıyor.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

İngiliz sol bek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Takvim'in İspanyol basınında yer alan haberlerden yaptığı derlemeye göre Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcuyu Atletico Madrid kadrosuna katmak istiyor.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

İddiaya göre, kulübün kapısını çalan etkili bir menajer, Arjantinli teknik adamın Brown'a ilgisini dile getirdi.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Liverpool başta olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin de İngiliz futbolcuyu takip ettiği biliniyor.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Alman kulüplerinin de devrede olduğu Brown'ın, Almanya ve İspanya'dan gelebilecek tekliflere sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Olası bir ayrılık durumunda İngiltere Premier Lig'de forma giymek isteyen genç oyuncunun tercihi de belli oldu.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Devre arasında Brown için transfer hareketliliği yaşanabileceği belirtiliyor.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Archie Brown'ın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...

Sarı- Lacivertliler'in başarılı oyuncu için gelecek tekliflere nasıl yaklaşacağı merak konusu.

F.Bahçe'den 4 bölgeye transfer!
İlle de Fernandes! G.Saray'a transfer müjdesi
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Malatya'daki S-70 helikopter kazasında 4 şehit! 3 savcı görevlendirildi, bölge havadan görüntülendi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yine hüsran!
Arda Güler'e Messi benzetmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz! Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz! 01:51
Arda Güler'e Messi benzetmesi! Arda Güler'e Messi benzetmesi! 01:31
Arda ile De Bruyne'nin frikiklerindeki kalite farkı! Arda ile De Bruyne'nin frikiklerindeki kalite farkı! 01:31
Milliler A Ligi'nden düşecek mi? İşte o ihtimaller Milliler A Ligi'nden düşecek mi? İşte o ihtimaller 01:31
Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü! Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü! 01:31
Arda bir kez daha penaltı bekledi! İşte o pozisyom Arda bir kez daha penaltı bekledi! İşte o pozisyom 01:31
Daha Eski
Juventus'ta hedef Victor Osimhen! Juventus'ta hedef Victor Osimhen! 01:31
F.Bahçe'de Breno Bidon sesleri! F.Bahçe'de Breno Bidon sesleri! 01:31
Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! 01:31
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor 01:31
El Khannouss transferinde G.Saray'a kötü haber! El Khannouss transferinde G.Saray'a kötü haber! 01:31
Yunus Akgün: "Pozisyonlara girdik ama..." Yunus Akgün: "Pozisyonlara girdik ama..." 01:30