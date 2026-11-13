Atletico Madrid, Fenerbahçe'den o yıldızı istiyor! Futbolcunun transfer kararı...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi son dönemde gösterdiği performans ile yıldızlaşan o isim hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İspanya La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'de Teknik Direktör Diego Simeone'nin sarı-lacivertlilerin o yıldızına talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Archie Brown hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de her hafta yükselen performansıyla dikkat çeken Archie Brown'ın talipleri artıyor.
İngiliz sol bek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi.
Takvim'in İspanyol basınında yer alan haberlerden yaptığı derlemeye göre Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcuyu Atletico Madrid kadrosuna katmak istiyor.
İddiaya göre, kulübün kapısını çalan etkili bir menajer, Arjantinli teknik adamın Brown'a ilgisini dile getirdi.
Liverpool başta olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin de İngiliz futbolcuyu takip ettiği biliniyor.
Alman kulüplerinin de devrede olduğu Brown'ın, Almanya ve İspanya'dan gelebilecek tekliflere sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Olası bir ayrılık durumunda İngiltere Premier Lig'de forma giymek isteyen genç oyuncunun tercihi de belli oldu.
Devre arasında Brown için transfer hareketliliği yaşanabileceği belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Archie Brown'ın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı- Lacivertliler'in başarılı oyuncu için gelecek tekliflere nasıl yaklaşacağı merak konusu.
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