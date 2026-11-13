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Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Sarı-lacivertli yönetim, yabancı kuralına takılmayan ve maliyetiyle öne çıkan 22 yaşındaki o yıldız için düğmeye bastı. Kulisleri hareketlendiren dev operasyonun ilk adımı ise 25 Kasım'daki kritik maçta resmen atılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Ocak ayı ara transfer döneminde kadrosunu mutlak surette güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferdeki en büyük önceliğini orta saha hattına verdi.

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Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Sarı-lacivertli kurmayların bu bölge için oluşturduğu geniş listede Corinthians'tan Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari gibi önemli isimler yer alıyordu.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Ancak gelen son kulis bilgilerine göre Fenerbahçe'nin transfer radarına çok daha dikkat çekici ve genç bir yıldız adayı giriş yaptı.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Listenin en tepesine yerleşen bu sürpriz isim; Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha Marlon Gomes oldu!

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Marlon Gomes'in hem 10+4 yabancı kuralına tam uyum sağlaması hem de diğer alternatiflere kıyasla maliyet açısından daha uygun olması, onu listenin ilk sırasına taşıdı.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Yönetimin teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan tam onay aldığı ve bu transfer için tam 20 milyon euroluk dev bir bütçeyi gözden çıkardığı öğrenildi.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Sarı-lacivertli yetkililerin, transferdeki ilk resmi pazarlığı 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında başlatacağı belirtildi.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Operasyonun en dikkat çeken detayı ise teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile bizzat görüşerek oyuncu için kolaylık talep edecek olması.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

26 Ocak 2024'te Vasco da Gama'dan 12 milyon euro karşılığında Ukrayna ekibine transfer olan ve yaklaşık 3 yıldır burada oynayan Gomes'in de Fenerbahçe teklifine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Daha önce Marino Pusic döneminde 47 maçta 8 gol ve 5 asistle hücum yönüyle öne çıkan Brezilyalı futbolcu, Arda Turan'ın gelişiyle bambaşka bir kimliğe büründü.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Arda Turan yönetiminde 45 maça çıkan ve 2 gol, 6 asist üreten 22 yaşındaki yıldız, savunma yönünü geliştirerek çok yönlü bir orta sahaya dönüştü; öte yandan Ocak 2024'ten bu yana 3 sakatlık yaşayarak toplam 12 maç kaçırdı.

Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Kariyerinin Vasco da Gama döneminde, 2008-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Claudio Maldonado ile de çalışan Marlon Gomes'in transferi için artık geri sayım başladı.

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