Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek

Listenin en tepesine yerleşen bu sürpriz isim; Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha Marlon Gomes oldu!

Marlon Gomes'in hem 10+4 yabancı kuralına tam uyum sağlaması hem de diğer alternatiflere kıyasla maliyet açısından daha uygun olması, onu listenin ilk sırasına taşıdı.