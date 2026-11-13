Arda Turan'ın öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Emre Belözoğlu bizzat görüşecek
Sarı-lacivertli yönetim, yabancı kuralına takılmayan ve maliyetiyle öne çıkan 22 yaşındaki o yıldız için düğmeye bastı. Kulisleri hareketlendiren dev operasyonun ilk adımı ise 25 Kasım'daki kritik maçta resmen atılacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Listenin en tepesine yerleşen bu sürpriz isim; Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha Marlon Gomes oldu!
Marlon Gomes'in hem 10+4 yabancı kuralına tam uyum sağlaması hem de diğer alternatiflere kıyasla maliyet açısından daha uygun olması, onu listenin ilk sırasına taşıdı.
Yönetimin teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan tam onay aldığı ve bu transfer için tam 20 milyon euroluk dev bir bütçeyi gözden çıkardığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yetkililerin, transferdeki ilk resmi pazarlığı 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında başlatacağı belirtildi.
Operasyonun en dikkat çeken detayı ise teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile bizzat görüşerek oyuncu için kolaylık talep edecek olması.
26 Ocak 2024'te Vasco da Gama'dan 12 milyon euro karşılığında Ukrayna ekibine transfer olan ve yaklaşık 3 yıldır burada oynayan Gomes'in de Fenerbahçe teklifine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
Daha önce Marino Pusic döneminde 47 maçta 8 gol ve 5 asistle hücum yönüyle öne çıkan Brezilyalı futbolcu, Arda Turan'ın gelişiyle bambaşka bir kimliğe büründü.
Arda Turan yönetiminde 45 maça çıkan ve 2 gol, 6 asist üreten 22 yaşındaki yıldız, savunma yönünü geliştirerek çok yönlü bir orta sahaya dönüştü; öte yandan Ocak 2024'ten bu yana 3 sakatlık yaşayarak toplam 12 maç kaçırdı.
Kariyerinin Vasco da Gama döneminde, 2008-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Claudio Maldonado ile de çalışan Marlon Gomes'in transferi için artık geri sayım başladı.
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