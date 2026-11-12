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Teşekkürler Dirk Kuyt

Fenerbahçe sezon başında İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapan, istifasının ardından 2 maça çıkan yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a veda etti. Resmi siteden "Sarı-lacivert hikayemiz yıllar önce başladı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. Kalbimizde özel yer edindin. Bu ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bağın ifadesidir" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Teşekkürler Dirk Kuyt

Fenerbahçe sezon başında İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapan, istifasının ardından 2 maça çıkan yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a veda etti. Resmi siteden "Sarı-lacivert hikayemiz yıllar önce başladı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. Kalbimizde özel yer edindin. Bu ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bağın ifadesidir" denildi.

UNUTULMAZ BİR ANI OLDU

Dirk Kuyt da Fenerbahçe için bir veda mesajı yayınladı. Hollandalı çalıştırıcı "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Bu anların içinde olmak benim için harika bir deneyimdi. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı her zaman çok keyif aldım. Teknik direktör Emre Belözoğlu'na her türlü başarı dileğini sunuyorum. Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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