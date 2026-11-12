İsmail mutlu

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından morali yükselen isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, Kante ve Guendouzi'yi geride bırakmakta zorlanıyordu. Belözoğlu ilk lig maçında Kante'yi kulübeye çekerken İsmail'i sahaya sürdü. 27 yaşındaki futbolcu çok çalışarak düzenli 11 oyuncusu olmak istiyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından morali yükselen isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, Kante ve Guendouzi'yi geride bırakmakta zorlanıyordu. Belözoğlu ilk lig maçında Kante'yi kulübeye çekerken İsmail'i sahaya sürdü. 27 yaşındaki futbolcu çok çalışarak düzenli 11 oyuncusu olmak istiyor.