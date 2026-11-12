İrfan Can şov

Fenerbahçe'de geçen sezon Domenico Tedesco döneminde İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Dünya Kupası kadrosunda yer almak için Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden deneyimli futbolcu, Tedesco takımdan ayrılınca Kanarya'ya geri dönmüştü. 31 yaşındaki futbolcu bu sezona da çok iyi başladı. Sarı-lacivertli futbolcu, 17 karşılaşmada 5 defa fileleri havalandırdı. 3 de asist yaptı. İrfan Can sadece tabelaya yansıyan bu rakamlarla değil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Kante ve Guendouzi'den sonra Kanarya'nın en çok koşan 3. oyuncusu. En fazla dripling yapan isim. Kante, Guendouzi ve Archie Brown'un ardından en fazla yüksek şiddetli koşu yapan futbolcu. Skriniar, Archie Brown ve Kante'den sonra en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu. Teknik direktör Emre Belözoğlu da ilerleyen haftalarda onu 11'de kullanacak.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Çorum FK'yı devirdiği mücadelede harika iki gol atmıştı. Deneyimli ismin uzaklardan filelere gönderdiği top "Haftanın golü" ödülüne layık görüldü.