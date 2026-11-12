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Hogsberg’e kanca

Fenerbahçe’de teknik direktör Belözoğlu stoper istedi. Strasbourg’un 20 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransız kulübüyle temas kuruldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Hogsberg’e kanca

Sarı-lacivertliler devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Kanarya'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Milan Skriniar ve Oppong'un performansından memnun. Nathan Ake sakat. Yiğit Efe Demir de istenilen seviyede değil. Belözoğlu, ikinci dönemde sıkıntı yaşamamak için devre arasında bu bölgeye transfer istedi. Kanarya'nın gündeminde Strasbourg'un genç stoperi Lucas Hogsberg var. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Danimarkalı oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Kulübüyle 2030'a kadar kontratı bulunan Hogsberg'in bonservis bedeli 18 milyon euro. Stoper haricinde sağ bek ve sol bek oynayabilmesi de büyük bir avantaj olarak görülüyor. Hogsberg bek pozisyonunda da görev alabildiği için bir başka aday Massire Sylla'nın önüne geçmiş durumda. 20 yaşında, 1.87 boyundaki stoper ayaklarını da iyi kullanıyor.

Emre Belözoğlu kendisine önerilen stoperlerden Hogsberg'i ilk sıraya koydu.

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