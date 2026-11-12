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Hedef 3’te 3

Kanarya'nın yeni hocası Emre Belözoğlu, lig yarışında güçlü şekilde yer almak için 3 maçlık bir periyot belirledi. Evlerinde Trabzonspor'u ağırlayacakları karşılaşmaya kadar oynayacakları Kocaelispor, Erzurumspor FK ve Başakşehir mücadelelerinden 9 puan çıkarmaları gerektiğini belirtti. Kurmaylarıyla çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, bu 3 maçta kullanacağı taktikleri belirliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Hedef 3’te 3
Kanarya'nın yeni hocası Emre Belözoğlu, lig yarışında güçlü şekilde yer almak için 3 maçlık bir periyot belirledi. Evlerinde Trabzonspor'u ağırlayacakları karşılaşmaya kadar oynayacakları Kocaelispor, Erzurumspor FK ve Başakşehir mücadelelerinden 9 puan çıkarmaları gerektiğini belirtti. Kurmaylarıyla çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, bu 3 maçta kullanacağı taktikleri belirliyor.
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