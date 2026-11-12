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Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, gündem yaratacak bir transfer hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda ses getirecek bir transfer için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Sarı-lacivertliler devre arası transferi için şimdiden kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun mutlak takviye yapılmasını istediği bölgelerden biri de forvet.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Çünkü burada bulunan Romelu Lukaku ile Vedat Muriç benzer özelliklerde.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Bu da Kanarya'nın hücum çeşitliliğini sınırlıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Belözoğlu, sezonun ilerleyen bölümlerinde zorluk seviyesi yüksek maçlar oynanacağını belirterek farklı özellikleri olan bir golcüye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Sarı-lacivertli yönetim de hemen kolları sıvayarak alternatifleri masaya yatırdı.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Öne çıkan isim Real Madrid'de forma giyen Endrick.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Brezilyalı yetenek, teknik direktör Jose Mourinho'dan istediği süreleri alamıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Bu sezon İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede 1 defa ağları sarstı, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Kanarya, devre arasında Real Madrid ile temas kuracak.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE


Real Madrid, Endrick için 40 milyon euro talep ediyor. İspanyol devinin, 20 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Fenerbahçe ara dönem için bu rakamı yüksek bulurken kiralık formülünü devreye sokacak.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Teknik direktör Jose Mourinho ile sıcak ilişkileri olan Fenerbahçe bu sayede hem Real Madrid'i hem de Endrick'i ikna edebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

Endrick geçen sezonu Lyon'da kiralık geçirmişti. 21 maçta 8 gol, 8 asistle tamamlamıştı. Fransız ekibi bonservisini alamayınca Real Madrid'e dönmüştü. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

ARTILARI:

Patlayıcı şut: Endrick denince akla sol ayağıyla vurduğu mükemmel şutlar geliyor. Kısa şut aralığıyla bloklanmadan mermi gibi vuruşlar yapabiliyor.
Fiziksel güç: Endrick, 1.73 boyunda ve çok güçlü bir oyuncu. İkili mücadelelerde stoperlerle göğüs göğüse çarpışabilir. Sırtı dönük topu da koruyabiliyor.
Kontratak tehdidi: Kanarya'nın peşindeki Endrick ilk 5-10 metrede yüksek hıza ulaşabiliyor. Savunma arkasına kaçma ve driplingle adam eksiltmede uzman.
Hava topları etkili: Fenerbahçe'nin kanca attığı Endrick 1.73 boyunda olmasına rağmen sıçrama yeteneğiyle yukarılara çıkabiliyor.
Baskı devamlılığı: Endrick, Emre Belözoğlu'nun pres talebine de cevap verebilen bir isim. Enerjik ve rakip stoperlere pres yapmayı seviyor.
Yüksek öz güven: 20 yaşında olmasına rağmen saha içinde genç bir oyuncu telaşında değil. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Mourinho detayı...

EKSİLERİ:


Sağ ayağı: Mükemmel bir sol ayağa sahip olan Endrick sağını ise aynı oranda kullanamıyor.
Gereksiz fauller: Pres yaparken bazen baskının dozunu kaçırıyor. Kolay sarı kart görüyor.
Taktik sadakat: Brezilya'da yetişen Endrick, Avrupa futbolunun talep ettiği taktik disipline uyumda zaman zaman sorun yaşıyor.

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