Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde kritik süreç başladı. Emre Belözoğlu ile Aziz Yıldırım arasında yapılması beklenen zirvede kadronun eksikleri ve transferde izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yapacağı takviyelerin sayısında ise Galatasaray ile arasındaki puan farkının belirleyici olacağı öne sürüldü. Yönetimin transfer bütçesi ve kadro planlamasına ilişkin alacağı kararlar merakla bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Emre Belözoğlu'nun yapılacak zirvede takımın eksik gördüğü bölgeleri yönetime aktaracağı ve bu doğrultuda transfer çalışmalarının şekillenmeye başlayacağı belirtildi.
PUAN FARKINA GÖRE BELİRLENECEK
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak transferlerin sayısının ise Galatasaray ile aradaki puan farkına bağlı olacağı iddia ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemine kadar lider Galatasaray ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatması ya da önemli ölçüde azaltması halinde en az 5 transfer yapılmasının gündeme geleceği öne sürülüyor.
Ancak puan farkının kapanmaması veya daha da açılması durumunda yönetimin transfer politikasını değiştireceği ve takviye sayısının 2 ile sınırlı tutulacağı iddia ediliyor.
BELÖZOĞLU'NDAN UYARI
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda şampiyonluk yarışına ilişkin önemli mesajlar verdiği öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın, ara transfer dönemine kadar oynanacak karşılaşmalarda puan kaybı yaşamak istemediğini oyuncularına açıkça ifade ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar yalnızca şampiyonluk yarışını değil, ocak ayında yapılacak transferlerin sayısını ve kapsamını da doğrudan etkileyecek.
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