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Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde kritik süreç başladı. Emre Belözoğlu ile Aziz Yıldırım arasında yapılması beklenen zirvede kadronun eksikleri ve transferde izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yapacağı takviyelerin sayısında ise Galatasaray ile arasındaki puan farkının belirleyici olacağı öne sürüldü. Yönetimin transfer bütçesi ve kadro planlamasına ilişkin alacağı kararlar merakla bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Fenerbahçe'de milli arada transfer gündemini yakından ilgilendiren kritik bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek takımın ihtiyaçlarını ve ara transfer döneminde yapılması planlanan takviyeleri masaya yatıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Sarı-lacivertli ekipte yaşanan gelişmelerin ardından gözler ocak ayında açılacak transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Emre Belözoğlu'nun yapılacak zirvede takımın eksik gördüğü bölgeleri yönetime aktaracağı ve bu doğrultuda transfer çalışmalarının şekillenmeye başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

PUAN FARKINA GÖRE BELİRLENECEK

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak transferlerin sayısının ise Galatasaray ile aradaki puan farkına bağlı olacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemine kadar lider Galatasaray ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatması ya da önemli ölçüde azaltması halinde en az 5 transfer yapılmasının gündeme geleceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Ancak puan farkının kapanmaması veya daha da açılması durumunda yönetimin transfer politikasını değiştireceği ve takviye sayısının 2 ile sınırlı tutulacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

BELÖZOĞLU'NDAN UYARI
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda şampiyonluk yarışına ilişkin önemli mesajlar verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Deneyimli teknik adamın, ara transfer dönemine kadar oynanacak karşılaşmalarda puan kaybı yaşamak istemediğini oyuncularına açıkça ifade ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer rotası belirlendi! Devre arasında...

Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar yalnızca şampiyonluk yarışını değil, ocak ayında yapılacak transferlerin sayısını ve kapsamını da doğrudan etkileyecek.

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