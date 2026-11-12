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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kulisler oldukça hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertli yönetim bir yandan kadroyu güçlendirecek takviyelere odaklanırken, diğer yandan yolların ayrılacağı isimleri netleştiriyor. İşte Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yeni dönemde kadroda düşünmediği ve sarı-lacivertli ekibe veda etmeye hazırlanan o isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 09:26
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Ara transfer dönemine iddialı bir yapılanmayla girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Özellikle savunma hattına yapılacak takviyelerin yanı sıra en az üç stratejik bölgeye direkt ilk 11'e katkı verecek hamle yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Takımda performansıyla beklentilerin gerisinde kalan isimlerle ise ilk fırsatla vedalaşılacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Bu planlama çerçevesinde, sarı-lacivertlilerin 2025 yaz transfer döneminde Salzburg'dan renklerine bağladığı Dorgeles Nene için ayrılık süreci başladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, Malili kanat oyuncusuna yeni dönem planlarında şans tanımadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

KULÜP ARAMAYA BAŞLADI

Şimdiden kulüp arayışına koyulan Nene'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlandığı kaydediliyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Milli forma kariyerine büyük bir hassasiyetle yaklaşan genç futbolcunun, düzenli forma giyerek kendini yeniden kanıtlayabileceği bir projeye imza atmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Öte yandan, 23 yaşındaki oyuncuyla Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

F.BAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe macerasını noktalamaya hazırlanan genç yetenek, sarı-lacivertli forma altında geçirdiği süre boyunca 49 karşılaşmada görev aldı ve toplam 2.435 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Bu süreçte rakip fileleri 11 kez sarsan Malili hücum oyuncusu, takım arkadaşlarına da 10 kez gol pası vererek önemli bir katkı sundu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor

Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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