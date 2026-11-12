Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kulisler oldukça hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertli yönetim bir yandan kadroyu güçlendirecek takviyelere odaklanırken, diğer yandan yolların ayrılacağı isimleri netleştiriyor. İşte Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yeni dönemde kadroda düşünmediği ve sarı-lacivertli ekibe veda etmeye hazırlanan o isim...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 09:26
Bu planlama çerçevesinde, sarı-lacivertlilerin 2025 yaz transfer döneminde Salzburg'dan renklerine bağladığı Dorgeles Nene için ayrılık süreci başladı.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, Malili kanat oyuncusuna yeni dönem planlarında şans tanımadığı ifade ediliyor.
KULÜP ARAMAYA BAŞLADI
Şimdiden kulüp arayışına koyulan Nene'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlandığı kaydediliyor.
Milli forma kariyerine büyük bir hassasiyetle yaklaşan genç futbolcunun, düzenli forma giyerek kendini yeniden kanıtlayabileceği bir projeye imza atmak istediği biliniyor.
Öte yandan, 23 yaşındaki oyuncuyla Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.
F.BAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe macerasını noktalamaya hazırlanan genç yetenek, sarı-lacivertli forma altında geçirdiği süre boyunca 49 karşılaşmada görev aldı ve toplam 2.435 dakika sahada kaldı.
Bu süreçte rakip fileleri 11 kez sarsan Malili hücum oyuncusu, takım arkadaşlarına da 10 kez gol pası vererek önemli bir katkı sundu.
Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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