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Dorgeles Nene kulüp arıyor

Kanarya'da Dorgeles Nene dönemi devre arasında sona erebilir. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadroda düşünmediği Malili futbolcunun kulüp aramaya başladığı kaydedildi. 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 49 maça çıktı. 11 defa fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Hiç kırmızı görmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Dorgeles Nene kulüp arıyor
Kanarya'da Dorgeles Nene dönemi devre arasında sona erebilir. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadroda düşünmediği Malili futbolcunun kulüp aramaya başladığı kaydedildi. 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 49 maça çıktı. 11 defa fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Hiç kırmızı görmedi.
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