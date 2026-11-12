Dava 27 Şubat’ta

Kanarya'da bahis soruşturmasında tutuksuz yargılanan Mert Hakan Yandaş'ın davasının 3. duruşması dün gerçekleşti. Yandaş'ın avukatları müvekkillerine yöneltilen suçların somut deliller içermediğini belirtti. Mahkeme dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Yandaş 17 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Kanarya'da bahis soruşturmasında tutuksuz yargılanan Mert Hakan Yandaş'ın davasının 3. duruşması dün gerçekleşti. Yandaş'ın avukatları müvekkillerine yöneltilen suçların somut deliller içermediğini belirtti. Mahkeme dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Yandaş 17 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.