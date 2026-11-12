Archie Brown İskoçya’da

Milli arada ülke takımlarından davet almayan oyuncular kısa bir tatile çıktı. Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown da İskoçya'ya gitti. Mental olarak kendini yenileyen başarılı futbolcu, milli ara sonrasında performansını daha da yükseltmeyi planlıyor. Bu sezon 16 karşılaşmada 3 defa fileleri havalandırdı. 2 de gol pası verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Milli arada ülke takımlarından davet almayan oyuncular kısa bir tatile çıktı. Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown da İskoçya'ya gitti. Mental olarak kendini yenileyen başarılı futbolcu, milli ara sonrasında performansını daha da yükseltmeyi planlıyor. Bu sezon 16 karşılaşmada 3 defa fileleri havalandırdı. 2 de gol pası verdi.