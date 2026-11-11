Fenerbahçe'nin Liverpool'u yenmesi İngiliz ekibinde hala unutulmadı. Kulübün önemli isimlerinden Mac Allister, yaptığı açıklamada, "Duran toplara çalışıyoruz. Kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye duran toplardan gelen üç golle kaybettik" dedi. Yıldız oyuncu, duran toplara Fenerbahçe maçından sonra daha fazla ağırlık verdiklerinin de altını çizdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'nin Liverpool'u yenmesi İngiliz ekibinde hala unutulmadı. Kulübün önemli isimlerinden Mac Allister, yaptığı açıklamada, "Duran toplara çalışıyoruz. Kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye duran toplardan gelen üç golle kaybettik" dedi. Yıldız oyuncu, duran toplara Fenerbahçe maçından sonra daha fazla ağırlık verdiklerinin de altını çizdi.