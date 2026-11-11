Samandıra’da 4 ayrılık

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra'yı dizayn etmeye başladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, ilk olarak sağlık ekibine el attı, iki doktor ve iki de fizyoterapistle yolları ayırdı. Belözoğlu önderliğinde Samandıra'daki değişimler devam edecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra'yı dizayn etmeye başladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, ilk olarak sağlık ekibine el attı, iki doktor ve iki de fizyoterapistle yolları ayırdı. Belözoğlu önderliğinde Samandıra'daki değişimler devam edecek.