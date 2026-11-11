Potada ödeme krizi çıktı

Fenerbahçe, geçtiğimiz aylarda Tarfin ile 10+2 milyon euroluk bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Ancak Tarfin, an itibarıyla ödemeleri yapamıyor ve Fenerbahçe hukuk departmanı da bununla alakalı işlemlere başladı. Sarı-lacivertli kulübün basketbol şubesinde de ödemeler aksamaya başladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe, geçtiğimiz aylarda Tarfin ile 10+2 milyon euroluk bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Ancak Tarfin, an itibarıyla ödemeleri yapamıyor ve Fenerbahçe hukuk departmanı da bununla alakalı işlemlere başladı. Sarı-lacivertli kulübün basketbol şubesinde de ödemeler aksamaya başladı.