Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Fransa deplasmanında Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Accor Arena'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Basketbolseverler ise Paris-Fenerbahçe Tarfin maçının başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve canlı takip seçeneklerini araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Basketbol ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague 11. hafta karşılaşması, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

🏀 Maç günü! 🏆 EuroLeague 11. hafta 🆚 Paris Basketball 🗓️ 11.11.2026 🕗 22.45 📍 Accor Arena 📺 S Sport 📱 #YellowLegacy https://t.co/Z8yR9IdGbS — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 11, 2026

FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM

EuroLeague'de bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alan Fenerbahçe Tarfin, haftaya 4. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, son maçında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı sahasında 84-65 mağlup etti.

Bu karşılaşmada Talen Horton-Tucker 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Braxton Key 13, Will Clyburn ise 10 sayı kaydetti. Fenerbahçe, Paris deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde etti. Son maçında Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup eden Fenerbahçe'de Onuralp Bitim 19 sayıyla öne çıktı.

PARIS BASKETBOL'DA SON DURUM

Paris Basketbol, EuroLeague'de geride kalan 10 haftada 4 galibiyet elde etti. Fransa temsilcisi, son maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 95-90 mağlup ederek dikkat çekti.

Anadolu Efes karşısında Nadir Hifi 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Jared Rhoden 14, TJ Warren 13 ve Tyson Etienne 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Fransa Ligi'nde de iddialı bir performans ortaya koyan Paris Basketbol, Fenerbahçe karşısında taraftarı önünde kazanarak EuroLeague'deki çıkışını sürdürmek istiyor.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 7 galibiyetle üst sıralarda yer alırken Paris Basketbol 4 galibiyetle mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler son maçında Baskonia'yı farklı mağlup ederek moral buldu. Paris temsilcisi ise Anadolu Efes deplasmanında aldığı galibiyetle karşılaşmaya hazırlanıyor.

İki takım arasındaki mücadelede Fenerbahçe'nin hücum performansı ve Paris'in son haftalardaki formu belirleyici olacak.

PARIS BASKETBOL - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI CANLI SKOR EKRANI