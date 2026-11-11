CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında Paris Basketbol deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın skorunu ve anlık gelişmelerini araştırıyor. İşte Paris-Fenerbahçe canlı takip ekranı!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 12:04
Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Fransa deplasmanında Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Accor Arena'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Basketbolseverler ise Paris-Fenerbahçe Tarfin maçının başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve canlı takip seçeneklerini araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Basketbol ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague 11. hafta karşılaşması, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM

EuroLeague'de bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alan Fenerbahçe Tarfin, haftaya 4. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, son maçında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı sahasında 84-65 mağlup etti.

Bu karşılaşmada Talen Horton-Tucker 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Braxton Key 13, Will Clyburn ise 10 sayı kaydetti. Fenerbahçe, Paris deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde etti. Son maçında Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup eden Fenerbahçe'de Onuralp Bitim 19 sayıyla öne çıktı.

PARIS BASKETBOL'DA SON DURUM

Paris Basketbol, EuroLeague'de geride kalan 10 haftada 4 galibiyet elde etti. Fransa temsilcisi, son maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 95-90 mağlup ederek dikkat çekti.

Anadolu Efes karşısında Nadir Hifi 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Jared Rhoden 14, TJ Warren 13 ve Tyson Etienne 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Fransa Ligi'nde de iddialı bir performans ortaya koyan Paris Basketbol, Fenerbahçe karşısında taraftarı önünde kazanarak EuroLeague'deki çıkışını sürdürmek istiyor.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 7 galibiyetle üst sıralarda yer alırken Paris Basketbol 4 galibiyetle mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler son maçında Baskonia'yı farklı mağlup ederek moral buldu. Paris temsilcisi ise Anadolu Efes deplasmanında aldığı galibiyetle karşılaşmaya hazırlanıyor.

İki takım arasındaki mücadelede Fenerbahçe'nin hücum performansı ve Paris'in son haftalardaki formu belirleyici olacak.

PARIS BASKETBOL - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI CANLI SKOR EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar!
F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Dünyanın gözü COP31'de! Başkan Erdoğan dünya liderlerini ağırlıyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de 4 ayrılık birden!
G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı 11:40
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! 11:29
F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! 11:04
G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... 10:42
F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! 10:28
Türkiye-Karadağ maçı bilgileri Türkiye-Karadağ maçı bilgileri 10:21
Daha Eski
F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! 09:57
F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! 09:27
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
Hamilton’dan Gazze ziyareti Hamilton’dan Gazze ziyareti 00:59
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip 00:58