Oppong’a milli davet

Kojo-Oppong'a Gana Milli Takımı'ndan davet geldi. Genç stoper, ülkesinin Somali ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında yer alacak. Oppong, Ake'nin sakatlığı sonrasında F.Bahçe'de forma bulmaya başlamış ve sergilediği oyunla da beğenilmişti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Kojo-Oppong'a Gana Milli Takımı'ndan davet geldi. Genç stoper, ülkesinin Somali ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında yer alacak. Oppong, Ake'nin sakatlığı sonrasında F.Bahçe'de forma bulmaya başlamış ve sergilediği oyunla da beğenilmişti.