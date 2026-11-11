Muhteşem üçlü

Fenerbahçe, Süper Lig'de 11'inci haftayı 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle kapatırken, milli araya da moralli girdi. Deplasmanda attığı 5 golle ligdeki gol sayısını 29'a çıkaran ve ilk 11 haftada en fazla ağları sarsan takım olan sarı-lacivertlilerde üç isim performansıyla ön plana çıktı. Sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Vedat Muriç 7, kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan Mason Greenwood 6 ve küllerinden doğan İrfan Can Kahveci bu süreçte 5 kez ağları sarstı... Üç oyuncu toplamda atılan gollerin 18'ini kaydetti... Sarı-lacivertlilerin attığı gollerin böylece %63'ü bu üç oyuncudan gelmiş oldu. Vedat Muriç, Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci ayrıca attıkları 18 golün yanı sıra 6 da asist yapma başarısı gösterdi.