Kadınlarda rakip Sociedad

Fenerbahçea arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında bugün Real Sociedad'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçea arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında bugün Real Sociedad'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.