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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Kadınlarda rakip Sociedad

Kadınlarda rakip Sociedad

Fenerbahçea arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında bugün Real Sociedad'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Kadınlarda rakip Sociedad
Fenerbahçea arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında bugün Real Sociedad'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.
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