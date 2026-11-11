İzin devam ediyor

Milli araya 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takıma 4 gün izin verdi. Sarı-lacivertliler, dünü de izinli geçirirken, takım cuma günü Samandıra'da toplanacak ve Kocaelispor maçının hazırlıklarının startını verecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Milli araya 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takıma 4 gün izin verdi. Sarı-lacivertliler, dünü de izinli geçirirken, takım cuma günü Samandıra'da toplanacak ve Kocaelispor maçının hazırlıklarının startını verecek.