Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Fenerbahçe, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 88'inci ölüm yıl dönümünde andı. Sarı-lacivertliler, hem kulüp hesaplarından paylaşım yaptı hem de 10 Kasım Fenerbahçe vapuruyla Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarına giderek saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu. Başkan Vekili Barış Götürk, "Fenerbahçeliler için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri apayrı. Dolayısıyla kendisini ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 88'inci ölüm yıl dönümünde andı. Sarı-lacivertliler, hem kulüp hesaplarından paylaşım yaptı hem de 10 Kasım Fenerbahçe vapuruyla Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarına giderek saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu. Başkan Vekili Barış Götürk, "Fenerbahçeliler için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri apayrı. Dolayısıyla kendisini ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi.