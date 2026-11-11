Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...
Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla öne çıkan Oğuz Aydın'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu hakkında sarı-lacivertli yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
YÖNETİMDEN OĞUZ AYDIN HAMLESİ!
Avrupa'dan talipleri artan Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlıklarına başladı.
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun menajeriyle milli arada görüşme yapılması bekleniyor.
YOĞUN İLGİ VAR
Takvim'in haberine göre; yönetimin, yapılacak zirvede oyuncunun maaşına zam teklif edeceği öğrenildi.
Bunun yanı sıra Oğuz Aydın'a Almanya ve İngiltere'den ilgi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ise transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 9 milyon euro.
Bu sezon ortaya koyduğu futbolla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Oğuz Aydın, skor katkısıyla da öne çıkıyor.
9 GOLE ETKİ ETTİ
Süper Lig'de 11 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alarak 1 gol kaydetti.
Oğuz Aydın, oynadığı tüm kulvarlarda çıktığı 20 resmi maçta 4 gol ve 5 asist üreterek toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.
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