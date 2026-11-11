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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla öne çıkan Oğuz Aydın'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu hakkında sarı-lacivertli yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Fenerbahçe'de lige verilen milli arada önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Sarı-Lacivertli idareciler milli arayı fırsat bildi ve transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Kanarya'da gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili temaslar hızlanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

YÖNETİMDEN OĞUZ AYDIN HAMLESİ!

Avrupa'dan talipleri artan Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun menajeriyle milli arada görüşme yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

YOĞUN İLGİ VAR

Takvim'in haberine göre; yönetimin, yapılacak zirvede oyuncunun maaşına zam teklif edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Bunun yanı sıra Oğuz Aydın'a Almanya ve İngiltere'den ilgi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Fenerbahçe ise transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 9 milyon euro.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Oğuz Aydın, skor katkısıyla da öne çıkıyor.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

9 GOLE ETKİ ETTİ

Süper Lig'de 11 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alarak 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Avrupa kulüpleri peşindeydi...

Oğuz Aydın, oynadığı tüm kulvarlarda çıktığı 20 resmi maçta 4 gol ve 5 asist üreterek toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

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