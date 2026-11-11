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Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Sarı-lacivertliler, orta saha için rotayı Brezilya'ya çevirdi. Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de öncelil orta saha ve listenin ilk sırasındaki isim de Botafogo'dan Danilo... 25 yaşındaki sambacı için ilk temasın kurulduğu ve teklifin revize edileceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Orta sahada yaşanan sıkıntılar sonrasında Fenerbahçe'de öncelik bu bölgeyi güçlendirmek.

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Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Geçtiğimiz aydan itibaren orta saha oyuncusu bakan sarı-lacivertliler, alternatifli bir liste oluşturdu.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Bu liste teknik direktör Emre Belözoğlu'dan da onay aldı. Listenin başındaki ismin ise; Botafogo forması giyen Danilo olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, menajerler aracılığıyla 25 yaşındaki oyuncu için ilk teması kurdu ve Brezilya ekibine 28 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

Ancak, Botafogo'nun bu teklife yanıtının 40 milyon euro olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberinde; Danilo'nun yeniden Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı bu teklife sıcak baktığı ve bu nedenle de Fenerbahçe'nin elinin güçlendiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Sarı-lacivertlilerin, pazarlıklarını sürdürdüğü ve 30-32 milyon euro bandında bir bonservisle bu transferi tamamlamayı hedeflediği vurgulandı. Brezilya'daki haberlere göre; taraflar bu ay içinde resmi olarak masaya oturacak.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

27 EKİM'DE SAKATLANDI

23 Ağustos'ta kas problemi yaşayan ve 7 gün sahalardan uzak kalan Danilo, 27 Ekim'de bir kez daha kas sakatlığı geçirdi.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Oyuncu o günden bu yana forma giyemiyor. Danilo'nun ay sonunda formasına kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

ZENİT'İ REDDETTİ

Rus ekibi Zenit, Danilo için Botafogo'yla irtibata geçti ve tam 40 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Ancak, 25 yaşındaki orta saha, Rus temsilcisinin bu teklifini "Daha rekabetçi bir ligde oynamak istiyorum" diyerek reddetti. Botafogo'nun F.Bahçe'den ilk etapta 40 milyon euro istemesinin sebebi Zenit.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

KUPADAN SONRA DEĞERİ ARTTI

Carlo Ancelotti önderliğinde Brezilya Milli Takım kadrosuyla Dünya Kupası'nda yer alan Danilo'nun performansı beğeni kazandı. Danilo, İtalyan teknik adamın gözde isimlerinden biri konumunda...

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

23 MİLYON ÖDEDİLER

Futbola Jacuipense'de başlayan, ardından Cahazeiras altyapısına geçen ve buradan da Palmeiras U17 Takımı'na transfer olan Danilo, 2023'de Nottingham'a gitti.

Fenerbahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif

Oyuncu, 2025 yaz transfer döneminde ise İngiliz ekibinden 23 milyon euroya Botafogo'ya geçti.

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