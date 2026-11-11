Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!
Ara transfer döneminde yapacağı nokta atışı hamleler ile sezonun ikinci yarısına eksiksiz bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, yönünü savunma hattına yapacağı takviyeye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Ligue 1 ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Danimarkalı futbolcu geldi. İşte Emre Belözoğlu'nun öncelikli hedefi olan o isim...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 10:28
Bu doğrultuda Emre Belözoğlu'nun ara transfer döneminde mevcut kadroya 3 yeni oyuncu transfer etmesi bekleniyor.
46 yaşındaki çalıştırıcının öncelikli hedefi ise savunma hattına yapılacak takviye.
Sarı-lacivertli kulüp, özellikle hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabilecek bir savunma oyuncusu arıyor.
Fenerbahçe'de oluşturulan listede adaylar arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Fransa'dan geldi.
Sarı Kanarya, Strasbourg'da forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Hogsberg'i gündemine aldı.
Ağustos 2025'te Ligue 1 ekibinin yolunu tutan Hogsberg, son iki sezondaki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
BELÖZOĞLU ÖZELLİKLE İSTİYOR
Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun savunma hattına yapılması planlanan transferde genç Danimarkalıyı öncelikli hedef olarak belirlediği aktarıldı.
Hogsberg, bek pozisyonunda da görev alabilmesinden dolayı Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim olan Massire Sylla'yı gölgesinde bıraktı.
Potansiyeli ile gelecek vadeden oyuncunun Fransız ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lucas Hogsberg'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
İşte Transferfeed'de yer alan o haber...
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