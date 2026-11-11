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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Ara transfer döneminde yapacağı nokta atışı hamleler ile sezonun ikinci yarısına eksiksiz bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, yönünü savunma hattına yapacağı takviyeye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Ligue 1 ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Danimarkalı futbolcu geldi. İşte Emre Belözoğlu'nun öncelikli hedefi olan o isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 10:28
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk sınavına Arca Çorum FK karşısında çıkarken zorlu deplasmanda farklı kazanarak taraftara umut dağıttı.

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Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde yeniden dahil olmak isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine kadar zirve ile arasındaki farkı eritmek istiyor.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı nokta atışı transferlerle ise sezonun 2. yarısına hazır başlamayı ve kayıpsız bir sürecin ardından mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Bu doğrultuda Emre Belözoğlu'nun ara transfer döneminde mevcut kadroya 3 yeni oyuncu transfer etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

46 yaşındaki çalıştırıcının öncelikli hedefi ise savunma hattına yapılacak takviye.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Sarı-lacivertli kulüp, özellikle hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabilecek bir savunma oyuncusu arıyor.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Fenerbahçe'de oluşturulan listede adaylar arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Fransa'dan geldi.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Sarı Kanarya, Strasbourg'da forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Hogsberg'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Ağustos 2025'te Ligue 1 ekibinin yolunu tutan Hogsberg, son iki sezondaki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

BELÖZOĞLU ÖZELLİKLE İSTİYOR

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun savunma hattına yapılması planlanan transferde genç Danimarkalıyı öncelikli hedef olarak belirlediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Hogsberg, bek pozisyonunda da görev alabilmesinden dolayı Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim olan Massire Sylla'yı gölgesinde bıraktı.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Potansiyeli ile gelecek vadeden oyuncunun Fransız ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

Lucas Hogsberg'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den 20'lik savunmacıya kanca: Lucas Hogsberg!

İşte Transferfeed'de yer alan o haber...

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