Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek
Fenerbahçe milli araya Arca Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin morali ile girerken takımın tecrübeli yıldızı N'Golo Kante ile ilgili o çarpıcı gerçek, gündem oldu. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 09:57
Kante'den sonra Fenerbahçe'de en fazla mesafe kat eden isim 10.8 km ile Matteo Guendouzi...
Kante, sadece takım arkadaşlarına değil, şampiyonluk yarışındaki rakiplerindeki meslektaşlarına da fark attı.
Lider Galatasaray'da aynı bölgede oynayan Lucas Torreira, 90 dakika başına 10.3 km koşu atarken, ikinci sıradaki Trabzonspor'da Melih Kabasakal 10.8 km'lik mesafe kat etti.
Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi, 90 dakikada 10.7 km koşu gerçekleştirdi.
Fransız yıldız, bu dört oyuncudan da yaş olarak büyük olmasına rağmen sergilediği performansla yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.