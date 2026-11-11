CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Fenerbahçe milli araya Arca Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin morali ile girerken takımın tecrübeli yıldızı N'Golo Kante ile ilgili o çarpıcı gerçek, gündem oldu. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 09:57
Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok'tan sonra takımın en yaşlı ismi olan N'Golo Kante, sergilediği performansla parmak ısırtıyor...

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Bu sezon sarı-lacivertlilerin orta sahadaki dinamosu olan ve sahada basmadık yer bırakmayan 35 yaşındaki yıldız, takımda da en fazla mesafe kat eden isim oldu.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Fransız orta saha, 90 dakika başına 11.3 km koşarken, takım arkadaşlarına da bu alanda büyük fark attı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Kante'den sonra Fenerbahçe'de en fazla mesafe kat eden isim 10.8 km ile Matteo Guendouzi...

Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Kante, sadece takım arkadaşlarına değil, şampiyonluk yarışındaki rakiplerindeki meslektaşlarına da fark attı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Lider Galatasaray'da aynı bölgede oynayan Lucas Torreira, 90 dakika başına 10.3 km koşu atarken, ikinci sıradaki Trabzonspor'da Melih Kabasakal 10.8 km'lik mesafe kat etti.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi, 90 dakikada 10.7 km koşu gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante herkesi hayrete düşürdü! İşte o çarpıcı gerçek

Fransız yıldız, bu dört oyuncudan da yaş olarak büyük olmasına rağmen sergilediği performansla yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdi.

F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca!
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Dünyanın gözü COP31'de! Başkan Erdoğan dünya liderlerini ağırlıyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de 4 ayrılık birden!
Asensio'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı 11:40
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! 11:29
F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! 11:04
G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... 10:42
F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! 10:28
Türkiye-Karadağ maçı bilgileri Türkiye-Karadağ maçı bilgileri 10:21
Daha Eski
F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! 09:57
F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! 09:27
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
Hamilton’dan Gazze ziyareti Hamilton’dan Gazze ziyareti 00:59
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip 00:58