Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kulüpteki geleceği merak konusu olan Dirk Kuyt hakkında bir resmi açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile Kuyt'a veda etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk!"

Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! 🙏 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 11, 2026

DIRK KUYT F.BAHÇE'YE İŞTE BU SÖZLERLE VEDA ETTİ!

Hollandalı antrenör yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor. Bu ailenin bir parçası olduğum her andan gerçekten keyif aldım.

Şimdi yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na başarılar dileme zamanı. Her antrenörün kendi kararlarını verme ve kendisine ve kulübe en uygun olduğuna inandığı bir kadro oluşturma özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu tamamen anlıyorum. Kararına saygı duyuyorum.

Bu bir veda değil. Sadece tekrar görüşene kadar. Her zaman, her yerde, en büyük Fener."