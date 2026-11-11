CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Hollandalı antrenör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 12:14
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kulüpteki geleceği merak konusu olan Dirk Kuyt hakkında bir resmi açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile Kuyt'a veda etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk!"

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
CIES açıkladı! Listede Süper Lig'den tek isim
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Dünyanın gözü COP31'de! Başkan Erdoğan dünya liderlerini ağırlıyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asensio'ya transfer kancası!
F.Bahçe'de 4 ayrılık birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CIES açıkladı! Listede Süper Lig'den tek isim CIES açıkladı! Listede Süper Lig'den tek isim 12:09
Paris - Fenerbahçe Tarfin maçı bilgileri Paris - Fenerbahçe Tarfin maçı bilgileri 11:50
Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı 11:40
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! 11:29
F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! 11:04
G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... 10:42
Daha Eski
F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! 10:28
Türkiye-Karadağ maçı bilgileri Türkiye-Karadağ maçı bilgileri 10:21
F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! 09:57
F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! 09:27
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
Hamilton’dan Gazze ziyareti Hamilton’dan Gazze ziyareti 00:59