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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'ndan o isme veto

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'ndan o isme veto

Ara transfer dönemi için kadro çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporunu değerlendiren sarı-lacivertli yönetimin, bir futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 08:56
Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Lige verilen milli araya moralli giren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Kanarya bu sonucun ardından yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'yla ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Öte yandan Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte radikal kararlar alınmaya başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de genç yıldız Nene için yolun sonuna gelindiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Takvim'de yer alan habere göre, Kanarya'da Dorgeles Nene ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Bu sezon beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, teknik heyetin gözüne giremedi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun genç futbolcu hakkında olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Nene'nin performansından memnun olmayan yönetimin, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Nene bu maçlarda toplam 177 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

Genç oyuncu, bu süre içerisinde gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto

30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin, güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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