Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'ndan o isme veto
Ara transfer dönemi için kadro çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporunu değerlendiren sarı-lacivertli yönetimin, bir futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 08:56
Öte yandan Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte radikal kararlar alınmaya başladı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de genç yıldız Nene için yolun sonuna gelindiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Kanarya'da Dorgeles Nene ile yolların ayrılabileceği belirtildi.
Bu sezon beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, teknik heyetin gözüne giremedi.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun genç futbolcu hakkında olumsuz rapor verdiği öğrenildi.
Nene'nin performansından memnun olmayan yönetimin, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev aldı.
Nene bu maçlarda toplam 177 dakika sahada kaldı.
Genç oyuncu, bu süre içerisinde gol ve asist katkısı sağlayamadı.
30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin, güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.