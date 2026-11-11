Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde değişim rüzgarları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde alınan o karar, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 09:27
Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol ve alınan sonucun ardından Emre Belözoğlu taraftarlardan büyük bir alkış aldı.
Fenerbahçe milli araya alınan bu galibiyetin morali ile girerken yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar gelmeye devam ediyor.
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra'yı dizayn etmeye başladı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, ilk olarak sağlık ekibine el attı, iki doktor ve iki de fizyoterapistle yolları ayırdı.
Belözoğlu önderliğinde Samandıra'daki değişimlerin devam etmesi bekleniyor.
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