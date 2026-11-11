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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde değişim rüzgarları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde alınan o karar, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 09:27
Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Kanarya yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci 2 kez ağları sarsarken Kanarya'nın son golünü ise Oğuz Aydın kaydetti.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol ve alınan sonucun ardından Emre Belözoğlu taraftarlardan büyük bir alkış aldı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Fenerbahçe milli araya alınan bu galibiyetin morali ile girerken yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra'yı dizayn etmeye başladı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

46 yaşındaki çalıştırıcı, ilk olarak sağlık ekibine el attı, iki doktor ve iki de fizyoterapistle yolları ayırdı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Emre Belözoğlu'ndan radikal karar

Belözoğlu önderliğinde Samandıra'daki değişimlerin devam etmesi bekleniyor.

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