Dirk Kuyt ayrılıyor

İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yardımcı antrenör olarak kadroya katılan Dirk Kuyt'la Fenerbahçe yollarını ayırıyor. Başkan Aziz Yıldırım, Hollandalı çalıştırıcıyla görüştü ve mevcut planlamada Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağını bizzat iletti. Kuyt'ın kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yardımcı antrenör olarak kadroya katılan Dirk Kuyt'la Fenerbahçe yollarını ayırıyor. Başkan Aziz Yıldırım, Hollandalı çalıştırıcıyla görüştü ve mevcut planlamada Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağını bizzat iletti. Kuyt'ın kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.