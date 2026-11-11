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35'lik dinamo

N’Golo Kante, yaşına rağmen Fenerbahçe’nin en çok koşan ismi oldu. 90 dakika başına 11.3 km mesafe kat eden 35 yaşındaki yıldız, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
35'lik dinamo
Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok'tan sonra takımın en yaşlı ismi olan N'Golo Kante, sergilediği performansla parmak ısırtıyor... Bu sezon sarı-lacivertlilerin orta sahadaki dinamosu olan ve sahada basmadık yer bırakmayan 35 yaşındaki yıldız, takımda da en fazla mesafe kat eden isim oldu. Fransız orta saha, 90 dakika başına 11.3 km koşarken, takım arkadaşlarına da bu alanda büyük fark attı. Kante'den sonra F.Bahçe'de en fazla mesafe kat eden isim 10.8 km ile Matteo Guendouzi... Kante, sadece takım arkadaşlarına değil, şampiyonluk yarışındaki rakiplerindeki meslektaşlarına da fark attı. Lider Galatasaray'da aynı bölgede oynayan Lucas Torreira, 90 dakika başına 10.3 km koşu atarken, ikinci sıradaki Trabzonspor'da Melih Kabasakal 10.8 km'lik mesafe kat etti. Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi, 90 dakikada 10.7 km koşu gerçekleştirdi. Fransız yıldız, bu dört oyuncudan da yaş olarak büyük olmasına rağmen sergilediği performansla yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdi.
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