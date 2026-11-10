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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İrfan ilki başardı

İrfan ilki başardı

İrfan Can Kahveci, Çorum FK deplasmanında attığı iki golle bir ilki başardı... Tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa bir maçta 2 kez ağları havalandırdı. Daha önce Gençlerbirliği, Başakşehir ve Kasımpaşa'da forma giyen İrfan, bu kulüplerde bir maçta iki gol atmamıştı. 31 yaşındaki yıldız, 7 sezondur görev yaptığı Fenerbahçe'de de ilk kez bir maçta iki defa gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
İrfan ilki başardı

İrfan Can Kahveci, Çorum FK deplasmanında attığı iki golle bir ilki başardı... Tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa bir maçta 2 kez ağları havalandırdı. Daha önce Gençlerbirliği, Başakşehir ve Kasımpaşa'da forma giyen İrfan, bu kulüplerde bir maçta iki gol atmamıştı. 31 yaşındaki yıldız, 7 sezondur görev yaptığı Fenerbahçe'de de ilk kez bir maçta iki defa gol sevinci yaşadı.

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