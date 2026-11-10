İrfan ilki başardı

İrfan Can Kahveci, Çorum FK deplasmanında attığı iki golle bir ilki başardı... Tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa bir maçta 2 kez ağları havalandırdı. Daha önce Gençlerbirliği, Başakşehir ve Kasımpaşa'da forma giyen İrfan, bu kulüplerde bir maçta iki gol atmamıştı. 31 yaşındaki yıldız, 7 sezondur görev yaptığı Fenerbahçe'de de ilk kez bir maçta iki defa gol sevinci yaşadı.
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