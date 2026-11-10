CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anka Kuşu Ederson! Kaçan şampiyonluğun baş sorumlusu denilirken...

Fenerbahçe'de Anka Kuşu Ederson! Kaçan şampiyonluğun baş sorumlusu denilirken...

Geçen sezon kaçan şampiyonluğun baş sorumlularından biri olarak gösterilen Ederson, 2026-27’de muhteşem işler çıkarıyor. Tecrübeli eldiven, daha ilk 11 haftada geçen sezonki istatistiklerinin çok çok üzerine çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'de Anka Kuşu Ederson! Kaçan şampiyonluğun baş sorumlusu denilirken...

Fenerbahçe, Çorum deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerken, maçın yıldızı ise kaleci Ederson'du... 90 dakika boyunca tam 8 kurtarışa imza atan Brezilyalı eldiven, 9.4 reytingle de takımın en iyisi oldu. Sezon başından bu yana sergilediği performansla parmak ısırtan ve taraftarların gönlüne taht kuran 33 taşındaki kaleci, geçen sezonki kötü grafiğini de unutturdu. 2025- 26'da yaptığı kritik hatalarla kaçan şampiyonluğun baş sorumlusu olarak gösterilen sambacı, bu sezon ise adeta küllerinden yeniden doğdu ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerinde başrolü oynadı.

KURTARIŞLARI YÜKSELDİ

Ederson'un bu başarılı grafiği istatistiklere de net olarak yansıdı... Geçen sezon maç başına 2.3 kurtarış yapan Brezilyalı kaleci, bu sezon bu rakamı, ilk 11 haftada 4.3'e yükseltti. Ayrıca geçen sezon 1.3 oranında gol engelleyen 33 yaşındaki eldiven, bu sayıyı 4.45'e yükseltti. Ederson 2025-26'da tüm sezon boyunca sadece 55 kurtarışa imza arken, 2026-27'nin ilk 11 haftasında bu sayı 43... Bu sezon ligdeki 10 maçta forma giyen Ederson, 8 gol yerken, 2025-26'nın ilk 10 maçında ise 10 golü kalesinde görmüştü.

6'NCI KEZ KAPATTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çorum FK karşısında yaptığı kurtarışlarla maçı gol yemeden tamamladı. Bu maç Ederson'un ligde bu sezon gol yemeden tamamladığı 6'ncı maç oldu. Ederson, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde ve lig aşamasında oynadığı 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapatamadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
G.Saray'dan Sane kararı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasında "taviz yok" mesajı: Süreci adım adım takip ediyoruz
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
Liverpool'lu yıldız F.Bahçe yenilgisinin sebebini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’tan, Karşıyaka maçı sonrası sert tepki! Beşiktaş’tan, Karşıyaka maçı sonrası sert tepki! 00:29
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Çekya mesaisi başladı Ümit Milli Futbol Takımı'nda Çekya mesaisi başladı 00:22
A Milli Futbol Takımı'nda ilk gün mesaisi! A Milli Futbol Takımı'nda ilk gün mesaisi! 23:56
G.Saray'dan Sane kararı! G.Saray'dan Sane kararı! 23:45
Fenerbahçe'nin yıldızlarına milli davet! İşte ülkeleri Fenerbahçe'nin yıldızlarına milli davet! İşte ülkeleri 22:07
Galatasaray'ın milli takım listesi netleşti! Galatasaray'ın milli takım listesi netleşti! 21:56
Daha Eski
Fenerbahçe'de Asensio'nun rehabilitasyonu sürüyor! Fenerbahçe'de Asensio'nun rehabilitasyonu sürüyor! 21:27
Karşıyaka, Beşiktaş'ı devirdi! Karşıyaka, Beşiktaş'ı devirdi! 21:26
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:21
İngiliz devlerinden Batrakov'a kanca! İngiliz devlerinden Batrakov'a kanca! 19:14
La Liga'da ekim ayının teknik direktörü Mourinho! La Liga'da ekim ayının teknik direktörü Mourinho! 18:43
Başakşehir, şampiyonların divan başkanlarını ağırladı Başakşehir, şampiyonların divan başkanlarını ağırladı 18:09