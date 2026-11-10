Bıraktığı yerden başladı

İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, daha ilk maçta farkını gösterdi. 2021'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrasında geçici olarak kulübeye oturan 46 yaşındaki çalıştırıcı, o dönem çıktığı 10 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinden beraberlikle ayrılmış ve sadece 1 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe'nin teknik adamı olarak en son 15 Mayıs 2021'de Kayserispor'a karşı mücadele eden ve o maçı kazanan Belözoğlu, tam 5.5 yıl sonra döndüğü kulübüne galibiyetle 'merhaba' dedi. Genç teknik adamın Çorum FK deplasmanında oynattığı oyun ve aldığı skor, büyük beğeni kazanırken, taraftarları da yeniden umutlandırdı.
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